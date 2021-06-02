В филиале «Рязаньэнерго» наградили победителя первого этапа всероссийской олимпиады школьников «Россетей»

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится с 2018 года для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

В филиале «Рязаньэнерго» наградили победителя первого этапа всероссийской олимпиады школьников «Россетей». В региональных соревнованиях, в которых 24-25 апреля приняли участие 33 учащихся из Рязанской области, победителем стал Михаил Челебаев.

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится с 2018 года для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

На первом этапе олимпиады 2021 года прошло тестирование по математике, информатике и физике в рамках программ среднего общего образования по этим предметам. На втором этапе участникам было предложено выполнение комплексных заданий, направленных на проверку творческих способностей и умения применять свои знания при решении прикладных задач в области электроэнергетики.

Михаил Челебаев выполнил задания первого этапа олимпиады с лучшим результатом, набрав максимальное количество баллов среди участников рязанского регионального этапа Всероссийской олимпиады. Теперь ему предстоит участие в финальных состязаниях своих талантливых сверстников. Абсолютные победители и призеры олимпиады определятся по результатам заключительного этапа.

«Такие талантливые ребята как Михаил вселяют уверенность в том, что у нас подрастает достойная смена. Всегда рады привлечению к работе в электросетевой компании эрудированных молодых специалистов с высоким уровнем знаний и активной жизненной позицией. Поделимся опытом и практическими навыками, поддержим их в стремлении стать настоящими мастерами своей профессии», — подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.