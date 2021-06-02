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Рязанка проехалась на такси и лишилась больше десяти тысяч рублей
20-летняя рязанка расплатилась за поездку с таксистом с помощью смартфона. Она передала телефон водителю и попросила его сделать перевод в оплату за поездку. Он согласился. Девушка получила телефон обратно, но пропажу заметила только на следующее утро после поездки.

В Рязани со счета девушки, которая проехала на такси, пропали более 10 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

20-летняя рязанка расплатилась за поездку с таксистом с помощью смартфона. Она передала телефон водителю и попросила его сделать перевод в оплату за поездку. Он согласился. Девушка получила телефон обратно, но пропажу заметила только на следующее утро после поездки.

Полиция предположила, что деньги похитил таксист. Его нашли через информационном сервисе, через который был оформлен заказ. Оперативники задержали 31-летнего рязанца.

Мужчина со смартфона девушки оплатил поездку и перевел себе ее сбережения, а сообщение об этой операции удалил.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи158 УК РФ. Водителю грозит до шести лет лишения свободы.