Собственник озера «Дикая утка» разделил землю на четыре части

Один из земельных участков площадью около 7,7 га примерно соответствует по конфигурации озеру. Другие три, размером 7,9 га, 10 га и 18,9 га — просто заболоченные территории между Канищевым, Борками и Ворошиловкой.

Собственник озера «Дикая утка» разделил землю на четыре части. Изменения внесены в публичную кадастровую карту. Заметными для публики они стали недавно, хотя само межевание было произведено еще в октябре-ноябре 2020 года.

Один из земельных участков площадью около 7,7 га примерно соответствует по конфигурации озеру. Другие три, размером 7,9 га, 10 га и 18,9 га — просто заболоченные территории между Канищевым, Борками и Ворошиловкой.

По каждому из объектов зафиксирован переход прав собственности. Об этом имеются выписки из ЕГРН — Единого государственного реестра недвижимости.

Как известно, экологи и общественные активисты поднимают тревогу при каждой попытке засыпать озеро «Дикая Утка» или спустить из него воду. После вмешательства обычно любые работы останавливаются и даже чиновники громко высказываются в защиту природы.

Но у озера до сих пор нет какого-то «бронезащитного» статуса.

Это не искусственное озеро? Почему оно похоже на болото?

Название озера «Дикая Утка» придумано облюбовавшими его рыбаками уже в XXI веке. Всего 43 года назад оно никак не назвалось, хотя попало на топографические карты Генштаба СССР. А вот на картах Рязанской губернии 1850 года у него есть старое народное название — озеро Страхино.

До 1920-х годов под кручами Ворошиловки текла одна из стариц реки Оки, называвшаяся Трубеж. Потом некоторые ее участки пересохли, и там сейчас остались озера Трубеж и Салагоща.

Пока между Канищевым и центром в 1980-е годы не была проложена Северная окружная дорога, вода из этих озер, а также из Страхина, уходила ручейками по пойме в Оку. Но когда дорожные строители насыпали 4-километровую дамбу, вся вода стала оставаться на месте. Луга превратились в болото, заросли камышом. Это полюбилось чайкам. В окрестных кустарниках гнездятся золотистые синицы и краснокнижный вид ремез. Рязанский орнитолог Антон Барановский уже снял на озере документальный фильм «Тайная жизнь водоплавающих».

Что сейчас происходит с озером? Его все-таки засыплют?

Со времен СССР эти земли принадлежали канищевскому колхозу «Искра» — на заливных лугах паслись его коровы. В 2015 году территория была продана акционерному обществу «Рязаньрыбпром». Теперь, после раздела на четыре части, земля все еще предназначена для сельскохозяйственного производства, но возможно, вскоре поступит заявка на изменение статуса по крайней мере одного участка.

От Северной окружной дороги в сторону заводов поселка Ворошиловка уже много десятилетий тянется грунтовая дамба. Сейчас там разбитый проселок, но по генеральному плану развития Рязани 2006 года, там должна пролечь капитальная асфальтированная дорога. То есть привоз туда грунта и подъем уровня дамбы не являются чем-то криминальным. Стоит лишь оформить разрешение.

Между прочим, другие участки на заливных лугах между Канищевым, Борками, Ворошиловкой и Бутырками тоже раскупаются. Значительная часть лугов размежевана и расчерчена на ровные квадратики. Ведь не для того же, чтобы коров там пасти.