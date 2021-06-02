Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на Московском шоссе
18-летний рязанец на «тринадцатой» врезался в фуру Renault Premium. «Легковушка» попала под большегруз. 18-летний водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 8 апреля у дома №2 по улице Лагерной. Об этом сообщила
Примерно в 23:55 18-летний рязанец на «тринадцатой» врезался в фуру Renault Premium. «Легковушка» попала под большегруз. 18-летний водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.
Напомним, момент ДТП попал на видео.