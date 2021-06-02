РЗН. инфо выяснил, какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге

Генеральный план Рязани, принятый почти пятнадцать лет назад — в 2006 году — разрабатывался по заказу администрации города еще в конце 90-х — начале нулевых годов. Многие объекты из Генплана так и остались на бумаге, часть проектов так и не реализовали.

Генеральный план Рязани, принятый почти пятнадцать лет назад — в 2006 году — разрабатывался по заказу администрации города еще в конце 90-х — начале нулевых годов.

Многие объекты из Генплана так и остались на бумаге, часть проектов так и не реализовали.

Работа над новым Генпланом еще не началась и чиновники нашли удачный повод не составлять его, пока действует старый.

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