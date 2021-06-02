Рязанское УФАС объяснило рост цен на яйца и мясо кур

В 2020 году наблюдалось повышение цен на яйца и мясо кур в среднем на 8%. Это было обусловлено ростом стоимости зерна и кормовых добавок.

В среду, 2 июня, на пресс-конференции рязанского УФАС журналистам объяснили рост цен на яйца и мясо кур. По словам заместителя руководителя антимонопольной службы области Ирины Кошелевой, в 2020 году наблюдалось повышение цен на эти продукты в среднем на 8%. Это было обусловлено ростом стоимости зерна и кормовых добавок.

Ирина Кошелева отметила, что по поручению центрального аппарата федеральной антимонопольной службы в 2020 году во многих регионах России прошли проверки поставщиков куриных яиц и тушек кур. В Рязанской области антимонопольщики проверили птицефабрику «Окское».

«В разных субъектах России кто-то выявлял злоупотребления и возбуждались дела по факту установления монопольно высоких цен, в каких-то субъектах выявлялись сговоры. В ходе нашей проверки мы явных злоупотреблений не увидели, — рассказала Кошелева. — В то же время комиссия рязанского УФАС обратила внимание на то, что птицефабрика „Окское“ является рентабельным предприятием, кредитных заемных средств не использует, поэтому те цены, которые сложились на момент проверки, мы посчитали обоснованными и рекомендовали птицефабрике не повышать их в дальнейшем, поскольку на тот период времени собственных средств хватало для того, чтобы сдержать рост цен».

Добавим, на протяжении 2020 года рязанское УФАС проводило мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары, такие как сахар, соль, мука, рис, гречка, картофель, сливочное и подсолнечное масло — всего более 20 наименований.

«В 2020 году антимонопольный орган вынужден был особенно пристальное внимание уделять продовольственным товарным рынкам и ценовой ситуации. Повышение или понижение цены, которое не обусловлено общими условиями обращения товаров, может являться индикатором для выявления злоупотребления участниками рынка», — подчеркнула Кошелева.