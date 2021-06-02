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Рязанский шоумен Игорь Крысанов сыграл в кино врача Великой Отечественной
В старом больничном корпусе в Солотче снимали сцены, происходящие в тыловом госпитале. Для достижения достоверности пришлось на один день снять со стен современные элементы отделки, расставить в палатах старые железные койки, достать стеклянные шприцы, которые уже не употребляются в современной медицине.

Во вторник, 1 июня, в Солотче на территории старой больницы (когда-то она носила номер 7, но сегодня это филиал 4-й городской) проходили съемки документально-художественного фильма о судьбах героев Великой Отечественной войны. Рабочее название фильма — «Дорога домой», он основан на реальных событиях, письмах рязанцев с фронта. В интернете уже выложен его трейлер.

В старом больничном корпусе в Солотче снимали сцены, происходящие в тыловом госпитале. Для достижения достоверности пришлось на один день снять со стен современные элементы отделки, расставить в палатах старые железные койки, достать стеклянные шприцы, которые уже не употребляются в современной медицине.

Роль врача в нескольких эпизодах исполнил известный рязанец Игорь Крысанов — ведущий фестиваля «Черный кот», а с недавних пор — чемпион России по моделированию морских судов.

Фото со страницы Игоря Крысанова в Facebook.