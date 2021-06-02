Рязанский министр заработал больше губернатора Любимова

Рязанский министр Владислав Фролов заработал больше губернатора Николая Любимова. Об этом говорится в декларации о доходах главы минспорта за 2020 год.

Рязанский министр Владислав Фролов заработал больше губернатора Николая Любимова. Об этом говорится в декларации о доходах главы минспорта за 2020 год.

За год Фролов заработал 4,6 млн рублей. Также глава регионального минспорта обновил оба своих автомобиля. Теперь он владеет Mazda CX-5 (2018) и Lexus ES 250 (2019).

За 2020 год также больше трех миллионов заработали министр образования Ольга Щетинкина (4 млн), глава минтерпола Жанна Фомина (4 млн) и руководитель министерства цифрового развития Валерий Стройков (3,49 млн).

Глава минтруда и соцзащиты Валерий Емец задекларировал 2,5 млн, глава минздрава Андрей Прилуцкий — 2,48 млн, а министр финансов области Марина Наумова — 2,47 млн.

Министр сельского хозяйства Борис Шемякин заработал за 2020 год 2,4 млн, глава минкультуры — Виталий Попов 2,28 млн, а руководитель минтранса Вадим Решетник 2,25 млн.

В доходах за прошедший год министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов указал 2,2 млн, глава минстроя Вячеслав Меньшов — 2,19 млн, а министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров — 2,17 млн.

Меньше всех за год заработали глава минпрома Андрей Ворфоломеев (2,13 млн и глава регионального минприроды Александр Новиков (1,8 млн).

Напомним, рязанский губернатор Николай Любимов за 2020 год задекларировал 4,4 млн рублей.