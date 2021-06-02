Рязанские студенты из Африки вакцинировались от коронавируса в торговом центре
Озабоченность прививками в конце учебного года легко объяснима: через две-три недели большинство студентов улетит домой, к родным. Между тем, в африканских странах заболеваемость довольно высокая, а вакцин не хватает.
1 июня пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре «М5 Молл» был полон африканских студентов из рязанских вузов.
«В этом пункте мы прошли вакцинацию», — пояснили они.
Озабоченность прививками в конце учебного года легко объяснима: через две-три недели большинство студентов улетит домой, к родным. Между тем, в африканских странах заболеваемость довольно высокая, а вакцин не хватает.