Рязанские студенты из Африки вакцинировались от коронавируса в торговом центре

Озабоченность прививками в конце учебного года легко объяснима: через две-три недели большинство студентов улетит домой, к родным. Между тем, в африканских странах заболеваемость довольно высокая, а вакцин не хватает.