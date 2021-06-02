Рязанцев предупредили об обработке полей против насекомых

Утром и вечером поля обработают средствами защиты растений (инсектицидная обработка) — препаратами «Шанстар» (КЭ-20 гр./га), «Пришанс» (КЭ-0,5л/га) и «Шансюген» (КЭ-0,8л/га). Отмечается, что препараты относятся к третьему классу опасности (малоопасные). Пограничная зона для пчел составит 2-3 километра, ограничение лета пчел — 20-24 часа.

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева сообщил об обработке посевов против насекомых. Она пройдет с 4 июня по 19 июня 2021 года на территории опытной агротехнологической станции по адресу: Рязанский район, поселок-учхоз «Стенькино».

Утром и вечером поля обработают средствами защиты растений (инсектицидная обработка) — препаратами «Шанстар» (КЭ-20 гр./га), «Пришанс» (КЭ-0,5л/га) и «Шансюген» (КЭ-0,8л/га). Отмечается, что препараты относятся к третьему классу опасности (малоопасные). Пограничная зона для пчел составит 2-3 километра, ограничение лета пчел — 20-24 часа.

Сроки обработки могут измениться из-за погоды.