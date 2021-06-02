Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться

Он заявил, что в организме не должно быть продуктов, содержащих много жира, калорий, сахар. Эти продукты могут вызвать патологии, из-за чего организм не сможет бороться с онкологическими заболеваниями.

Врач Михаил Мяснянкин рассказал о продуктах, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом он сообщил «Пятому каналу».

По словам медика, во время жарки мяса на подсолнечном масле появляются канцерогены, особенно при повторном его использовании.

Он заявил, что в организме не должно быть продуктов, содержащих много жира, калорий, сахар. Эти продукты могут вызвать патологии, из-за чего организм не сможет бороться с онкологическими заболеваниями.

Также врач заявил, что на здоровье плохо влияют продукты, загрязненные канцерогенами или минеральными удобрениями.

Онколог уточнил, что алкоголь влияет на организм как канцероген, особенно на появление опухоли печени.

Специалист посоветовал есть больше зелени, овощей, фруктов с содержанием антиканцерогенных веществ.