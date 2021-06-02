Обжаловано решение о передаче уголовного дела Станислава Подоля в Рязань

Апелляцию рассмотрят во вторник, 8 июня.

Обжаловано решение о передаче уголовного дела депутата облудмы и гендиректора агромолочного комбината «Рязанский» («​Амка») Станислава Подоля в Рязань. Об этом сообщает сайт Мосгорсуда.

Апелляцию рассмотрят во вторник, 8 июня. Ранее суд принял решение о передачи дела в Железнодорожный суд Рязани, по подсудности.

Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «в» и «б», части 2, статьи 238 УК).

Напомним, в декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы.