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Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
Головная боль может проявляться в предынсультном состоянии, при гипертоническом кризе и аневризме сосудов. Евдокимов заявил, что заглушение боли таблетками может привести к очень серьезным последствиям для здоровья вплоть до летального исхода.

Врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что может стать смертельно опасным при головной боли. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

По его словам, за симптомом могут скрываться заболевания, угрожающие для жизни.

Специалист отметил, что головная боль может проявляться в предынсультном состоянии, при гипертоническом кризе и аневризме сосудов. Евдокимов заявил, что заглушение боли таблетками может привести к очень серьезным последствиям для здоровья вплоть до летального исхода.

Медик предостерег пациентов, поскольку прием медикаментов только приглушает симптом, но не устраняет болезнь.

«Так будет упущено благоприятное для лечения время», — отметил врач.

Он посоветовал обращаться к специалистам для того, чтобы определить причины.