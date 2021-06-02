Названа смертельно опасная ошибка при головной боли

Головная боль может проявляться в предынсультном состоянии, при гипертоническом кризе и аневризме сосудов. Евдокимов заявил, что заглушение боли таблетками может привести к очень серьезным последствиям для здоровья вплоть до летального исхода.

Врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что может стать смертельно опасным при головной боли. Об этом он рассказал « Пятому каналу ».

По его словам, за симптомом могут скрываться заболевания, угрожающие для жизни.

Специалист отметил, что головная боль может проявляться в предынсультном состоянии, при гипертоническом кризе и аневризме сосудов. Евдокимов заявил, что заглушение боли таблетками может привести к очень серьезным последствиям для здоровья вплоть до летального исхода.

Медик предостерег пациентов, поскольку прием медикаментов только приглушает симптом, но не устраняет болезнь.

«Так будет упущено благоприятное для лечения время», — отметил врач.

Он посоветовал обращаться к специалистам для того, чтобы определить причины.