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Фейковые сотрудники банка обманули рязанцев почти на два миллиона
По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фейковые сотрудники банка обманули рязанцев почти на два миллиона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во вторник, 1 июня, в полицию обратились жители Рязанской области. Они рассказали, что им позвонили из службы безопасности банка. Мошенники сообщили, что денежные средства под угрозой и их надо перевести на «резервный» счет.

25-летний дорожный рабочий из Клепиковского района перевел злоумышленникам более 620 тысяч рублей, а 38-летняя рязанская медработница лишилась более 1 330 тысяч рублей.

В полиции установили, что к преступлению причастны разные люди. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.