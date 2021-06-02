В Волгограде в детском лагере умерла 16-летняя девочка
По словам соседок по комнате, в какой-то момент девочка потеряла сознание и не очнулась. Скорой не удалось ее спасти, у нее остановилось сердце.
В Волгограде в детском лагере умерла 16-летняя девочка. Об этом сообщил
Трагедия произошла в лагере «Орленок». По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце.
По словам соседок по комнате, в какой-то момент девочка потеряла сознание и не очнулась. Скорой не удалось ее спасти, у нее остановилось сердце.
Следов насильственной смерти, наркотического или алкогольного опьянения у ребенка не обнаружили. Также у нее не было противопоказаний для пребывания в лагере.