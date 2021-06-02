В Волгограде в детском лагере умерла 16-летняя девочка

По словам соседок по комнате, в какой-то момент девочка потеряла сознание и не очнулась. Скорой не удалось ее спасти, у нее остановилось сердце.

В Волгограде в детском лагере умерла 16-летняя девочка. Об этом сообщил v1.ru .

Трагедия произошла в лагере «Орленок». По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце.

По словам соседок по комнате, в какой-то момент девочка потеряла сознание и не очнулась. Скорой не удалось ее спасти, у нее остановилось сердце.

Следов насильственной смерти, наркотического или алкогольного опьянения у ребенка не обнаружили. Также у нее не было противопоказаний для пребывания в лагере.