В Рязанской области погиб мотоциклист из Якутии

45-летний житель Якутии на мотоцикле RACERRC без «прав» не уступил дорогу и столкнулся с «пятнадцатой», за рулем которой был 58-летний житель Рязанской области.

Во вторник, 1 июня, около 12:00 в Ряжском районе произошло смертельное ДТП на 115-м километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, 45-летний житель Якутии на мотоцикле RACERRC без «прав» не уступил дорогу и столкнулся с «пятнадцатой», за рулем которой был 58-летний житель Рязанской области.

Водитель мотоцикла скончался от травм. Обстоятельства уточняются.