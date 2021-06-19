В Рязани сотрудники ППС поймали подростка без прав на скутере

В Рязани патрульные полицейские пресекли неправомерное управление скутером 16-летним юношей. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские пресекли неправомерное управление скутером 16-летним юношей. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Наряд патрулировал улицу Новоселов и заметил юношу на скутере, который пренебрегал правилами безопасности. Он перевозил девушку. Молодые люди не были экипированы защитой. Полицейские остановили юношу и выяснили, что у подростка нет прав на управление скутером.

В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы.

Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).