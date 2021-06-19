В Нижегородской области изнасиловали и убили американку

В Нижегородской области изнасиловали и убили гражданку США, по подозрению в преступлении задержали 43-летнего местного жителя, сообщает МК.

В Нижегородской области изнасиловали и убили гражданку США, по подозрению в преступлении задержали 43-летнего местного жителя, сообщает МК .

Кэтрин Сироу пропала 15 июня. Тело нашли на третий день поисков.

Правоохранители получили запись с видеокамер, на кадрах американка сидит в машине мужчины. По данным телеграм-канала Life Shot, ранее задержанный был судим по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Хулиганство» и «Разбой». Перед исчезновением женщина успела сообщить маме, что ее куда-то везет неизвестный ей мужчина.

Убитая американка раньше служила в армии морпехом и участвовала в военных действиях. В Россию она приехала три года назад и училась в ННГУ имени Лобачевского, а квартиру снимала в городе Бор.