В Сасове незаконно продавали алкоголь

Местные жители сообщили в полицию, что 55-летняя жительница города продает спиртное дома. Участковые нашли у нее алкоголь, который женщина продавала незаконно. В марте женщину уже штрафовали за это же нарушение на 15 тысяч рублей.

В Сасове задержали женщину, которая незаконно продавала алкоголь у себя дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Местные жители сообщили в полицию, что 55-летняя жительница города продает спиртное дома. Участковые нашли у нее алкоголь, который женщина продавала незаконно. В марте женщину уже штрафовали за это же нарушение на 15 тысяч рублей.

Тогда она оплатила штраф, но ее предупредили об уголовной ответственности. Выяснилось, что женщина продолжила торговлю спиртным.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работ на срок до 1 года.