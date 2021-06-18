В Рязанской области у москвича украли мотоблок

Приехав на дачу из столицы, мужчина обнаружил, что замок на двери сарая сломан, а техники внутри нет.

В Рязанской области у москвича украли мотоблок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

36-летний москвич обратился в полицию и рассказал, что с его дачного участка в деревне Выселки Рыбновского района пропал мотоблок. Приехав на дачу из столицы, мужчина обнаружил, что замок на двери сарая сломан, а техники внутри нет.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что на улицах деревни видели мужчину с мотоблоком. Также один из жителей рассказал, как его знакомый из соседней деревни хвастался, что скоро станет обладателем «железного помощника».

Полицейские осмотрели участок 32-летнего мужчины и обнаружили пропавший мотоблок. Его задержали.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.