В Москве впервые с начала пандемии выявили более девяти тысяч новых случаев коронавируса

В Московской области зарегистрировали 1254 новых заболевших. За сутки в России выявили 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах, всего заболели 5 281 309 человек. За сутки выздоровели 10 954 человека, всего число вылечившихся с начала пандемии достигло 4 850 659. Скончались 453 человека, за весь период — 128 445 человек.

В Москве впервые с начала пандемии выявили 9056 новых случаев коронавируса. Об этом утром в пятницу, 18 июня, сообщил оперштаб Москвы.

Это максимальный прирост с начала пандемии коронавируса. Предыдущий максимум зафиксировали 24 декабря 2020 года, тогда выявили 8203 заболевших за сутки.

В Московской области зарегистрировали 1254 новых заболевших. За сутки в России выявили 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах, всего заболели 5 281 309 человек. За сутки выздоровели 10 954 человека, всего число вылечившихся с начала пандемии достигло 4 850 659. Скончались 453 человека, за весь период — 128 445 человек.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в столице до 29 июня.