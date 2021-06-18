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В Кирове обсудили повышение эффективности работы учебных центров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Под председательством заместителя генерального директора обществ по организационным вопросам Александра Егорычева подвели итоги первого квартала работы организаций и обозначены ключевые приоритеты до конца 2021 года. Как отметили в ходе совещания, наилучшие результаты по числу обученных продемонстрировали Ивановский, Кировский, Тверской и Тульский учебные центры.

По поручению генерального директора энергокомпаний Игоря Маковского на базе крупнейшего корпоративного учебного центра в зоне ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершился семинар-совещание для директоров образовательных учреждений. Под председательством заместителя генерального директора обществ по организационным вопросам Александра Егорычева подвели итоги первого квартала работы организаций и обозначены ключевые приоритеты до конца 2021 года. Как отметили в ходе совещания, наилучшие результаты по числу обученных продемонстрировали Ивановский, Кировский, Тверской и Тульский учебные центры. В общей сложности в первом квартале в 10 образовательных организациях прошли профессиональную подготовку и переподготовку свыше 9500 человек, что выше плановых показателей на 25%. В числе приоритетных задач для руководства центров является дальнейшее наращивание количества учебных программ, модернизация материальной базы с уклоном на практические занятия, развитие дистанционных образовательных технологий. «Технологическая база и высокопрофессиональный педагогический состав корпоративных учебных центров позволяют готовить квалифицированные кадры, которые отвечают всем задачам, стоящим перед филиалами наших энергокомпаний. При этом есть потенциал для дальнейшего повышения качества образовательных услуг и интенсивности учебного процесса» — отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Александр Егорычев.