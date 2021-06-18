В Тульской области отменили все массовые мероприятия

Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев, за неделю в Тульской области на 60% увеличился прирост сулчаев заражения коронавирусом и показатели госпитализации.

В Тульской области отменили все массовые мероприятия, в том числе фестиваль «Дикая мята». Об этом пишет MySlo .

Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев, за неделю в Тульской области на 60% увеличился прирост случаев заражения коронавирусом и показатели госпитализации.

В указ губернатора региона «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внесли изменения. В регионе запрещаются массовые мероприятия, закрываются кинотеатры, выставки, театральные и цирковые представления, а также спортивные мероприятий.

Фестиваль «Дикая мята» должен был пройти с 18 по 20 июня. О том, что делать с билетами станет известно позже.