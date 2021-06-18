Рязанский центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии переехал на новый адрес

С 24 июня 2021 года центр будет принимать граждан и представителей юридических лиц по адресу: Рязань, улица Ленина, дом№46 (вход со стороны улицы Почтовой — напротив здания Арбитражного суда).

Рязанский центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии переехал на новый адрес. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

С 18 июня 2021 года центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии начнет работать по вопросам госуслуг в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности на территории Рязани и Рязанского района.

С 24 июня 2021 года центр будет принимать граждан и представителей юридических лиц по адресу: Рязань, улица Ленина, дом№46 (вход со стороны улицы Почтовой — напротив здания Арбитражного суда).

Владельцев гражданского оружия будут принимать по понедельникам и средам с 09:30 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Для представителей юридических лиц и частных охранников установили следующий график приема: еженедельно по вторникам и четвергам с 09:30 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).