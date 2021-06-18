Рязанские врачи спасли пациента с редкой формой менингита

Молниеносно протекающая форма гнойного менингита летальна в 50% случаев. Это сложный и редкий диагноз, который врачи сумели вовремя распознать и провести необходимое лечение.

Рязанские врачи спасли пациента с редкой формой менингита. Об этом сообщили на сайте регионального минздрава.

25-летний мужчина поступил в ЛОР-отделение ОКБ имени Семашко с диагнозом острый отит. Он жаловался на сильные боли в ухе, головокружение и тошноту. При осмотре у пациента обнаружили выбухание барабанной перепонки и воспаление в слуховом проходе. После проведенной операции и терапии состояние пациента ухудшилось — появилось угнетение сознания, психомоторное возбуждение и клинические проявления менингита.

Врачи провели расширенную санирующую операцию. Пациент в течении двух суток находился в реанимации и дышал с помощью ИВЛ. Через две недели мужчину выписали на амбулаторное лечение.

Специалисты ОКБ имени Семашко рассказали, что молниеносно протекающая форма гнойного менингита летальна в 50% случаев. Это сложный и редкий диагноз, который врачи сумели вовремя распознать и провести необходимое лечение.