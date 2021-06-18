Рязанцы могут купить марки к чемпионату Европы по футболу в отделениях «Почты России»

​Фристайлера Скиллзи выбрали талисманом EURO 2020TM. Он случайно попал на соревнование футбольных талантов Европы. Игра в футбол с друзьями на парковке позволила мальчику оказаться в центре внимания.

В почтовое обращение выпустили три почтовые марки, на двух из которых изображен талисман EURO 2020TM — Скиллзи, на третьей — логотип чемпионата. Фристайлера Скиллзи выбрали талисманом EURO 2020TM. Он случайно попал на соревнование футбольных талантов Европы. Игра в футбол с друзьями на парковке позволила мальчику оказаться в центре внимания.

Всего в обращение поступило по 201 000 почтовых марок каждого вида.

Почтовые марки номиналом 18 и 52 рубля с изображением официальной символики чемпионата Европы по футболу EURO-2020™ можно приобрести в рязанских отделениях «Почты России».