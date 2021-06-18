Роскачество назвало эффективные средства от комаров и клещей

В исследовании участвовали 20 репеллентов-спреев. Средства оценивали по виду и концентрации действующего вещества, времени защиты и безопасности для человека.

Роскачество назвало эффективные средства от комаров и клещей. Список опубликовали на сайте организации.

В исследовании участвовали 20 репеллентов-спреев. Средства оценивали по виду и концентрации действующего вещества, времени защиты и безопасности для человека.

Первые места в рейтинге заняли спреи «Дэта», «Тайга», Drago family, «OFF!» и «Help». Они набрали свыше 4,4 баллов из пяти возможных. Эффективность средств в борьбе с комарами составила от 93% до 100%. Лучшим репеллентом признали спрей «Дэта».

Средства от комаров «Argus», Mosquitall, Nadzor и Super BAT набрали менее 2,5 баллов в рейтинге из-за времени воздействия на коже и низкой эффективности защиты.

Самым эффективным действующим веществом в репелленте является ДЭТА (Диэтилтолуамид). Спреи с концентрацией вещества в 30-50% защищают не только от комаров, но и от клещей.

В Роскачестве рассказали, на что надо обращать внимание при выборе репеллента: