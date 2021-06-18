«Росгосстрах»: консультационный продукт «Коронавирус Инфо» стал самым популярным на цифровой платформе «Мой_Сервис Мед»

«Росгосстрах» проанализировал тематику обращений от пользователей цифровой платформы «
Более дорогостоящая версия продукта за 1990 рублей предполагает также подбор удобной клиенту лаборатории для тестирования на COVID-19, онлайн-консультации по расшифровке результатов анализов и исследований на коронавирус и наличие антител, а также контроль результатов визита к врачу. При необходимости пользователю платформы обеспечат срочную онлайн консультацию с терапевтом или плановую — с профильным врачом специалистом.
«Социальные антропологи отмечают, что наряду с пандемией коронавируса в нашей стране развивается и инфодемия — массовое распространение псевдомедицинских советов, слухов и фейковых новостей, — говорит директор Департамента развития бизнеса „Росгосстраха“ Светлана Бери. — Специалисты РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала
Анализ обращений через приложение «Мой_Сервис Мед» и
Узнать правильные ответы на все вопросы помогают профессиональные медицинские консультанты сервисной платформы.
Цифровая платформа «Мой_Сервис Мед» была запущена в рамках стратегии «Росгосстрах 2.0», предусматривающей расширение возможностей клиентского обслуживания за рамки классического страхования и наполнение его различными сервисами. Первая сервисная вертикаль, как видно по названию, специализируется на организации и оказании медицинских услуг как клиентам «Росгосстраха», так всем, у кого есть потребность в решении проблем со здоровьем — независимо от наличия страхового полиса.
Сейчас медицинская сервисная вертикаль обслуживает порядка 30 тыс. розничных клиентов, и уже началось ее масштабирование с помощью страховых агентов «Росгосстраха» — они предлагают своим клиентам подключиться к платформе «Мой_Сервис Мед» и воспользоваться размещенными на ней сервисными продуктами.
«Масштабирование совпало по срокам с наблюдающейся сейчас в России третьей волной COVID-19, и мы видим, что каждая третья покупка сейчас — это продукт „Коронавирус инфо“, — отмечает Светлана Бери. — Надеюсь, что консультации, которые получат наши клиенты, позволят им осознанно сделать правильный выбор в пользу вакцинации».
Напомним, что всероссийскую кампанию по иммунизации «Росгосстрах» поддержал и запущенным в декабре прошлого года страховым продуктом «Иммунитет без риска». Этот полис стоимостью от 1 тыс. рублей предполагает как финансовую выплату застрахованному, так и организацию ему медицинской помощи в случае осложнений после прививок от COVID-19 и других опасных заболеваний. Помимо этого в покрытие продукта входят дистанционные консультации врача перед прививкой и после нее, а также программа реабилитации для восстановления здоровья после стационарного лечения осложнений вакцинации или перенесенного COVID-19. К середине июня 2021 года полисы «Иммунитет без риска» приобрели уже около 40 тысяч россиян.