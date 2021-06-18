Рецидивист украл у рязанца смартфон и планшет
Накануне вечером в кафе рязанец распивал алкоголь со случайным знакомым. После он позвал приятеля в гости. В квартире мужчины продолжили пить, а на утро хозяин дома обнаружил пропажу.
Рецидивист украл у рязанца смартфон и планшет. Об этом
В полицию обратился 37-летний мужчина и рассказал, что из его квартиры пропала техника. Накануне вечером в кафе рязанец распивал алкоголь со случайным знакомым. После он позвал приятеля в гости. В квартире мужчины продолжили пить, а на утро хозяин дома обнаружил пропажу.
В кафе похитителя опознать не смогли. После изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность вора. Им оказался 23-летний рязанец, ранее неоднократно судимый за кражи. Мужчину задержали, он успел продать смартфон.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.