Рецидивист украл у рязанца смартфон и планшет

Накануне вечером в кафе рязанец распивал алкоголь со случайным знакомым. После он позвал приятеля в гости. В квартире мужчины продолжили пить, а на утро хозяин дома обнаружил пропажу.

Рецидивист украл у рязанца смартфон и планшет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 37-летний мужчина и рассказал, что из его квартиры пропала техника. Накануне вечером в кафе рязанец распивал алкоголь со случайным знакомым. После он позвал приятеля в гости. В квартире мужчины продолжили пить, а на утро хозяин дома обнаружил пропажу.

В кафе похитителя опознать не смогли. После изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность вора. Им оказался 23-летний рязанец, ранее неоднократно судимый за кражи. Мужчину задержали, он успел продать смартфон.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.