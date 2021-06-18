Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейков

Глава государства наложил вето на принятый Госдумой и Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение фейков. Это следует из информации закона в карточке Госдумы.

Президент Владимир Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейков. Об этом передает РИА Новости .

Глава государства наложил вето на принятый Госдумой и Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение фейков. Это следует из информации закона в карточке Госдумы.

Законопроект уточнял одно из оснований освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если информация дословно воспроизводит сообщения других СМИ, в том числе сетевых изданий. За это планировали привлекать к ответственности главных редакторов.