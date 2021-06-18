Пропавшего в Касимовском районе мужчину нашли спустя шесть дней

Мужчина пропал 14 июня в лесу. В его поисках участвовали больше 25 человек, в числе которых волонтеры отрядов «Лиза Алерт Рязанской области», «Мещеры» и Salus.

В Касимовском районе нашли 83-летнего Евгения Чураева, пропавшего шесть дней назад. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Рязанской области».

Мужчина пропал 14 июня в лесу. В его поисках участвовали больше 25 человек, в числе которых волонтеры отрядов «Лиза Алерт Рязанской области», «Мещеры» и Salus.

«День за днем наши экипажи выезжают на отработку задач, километр за километром идет прочес, но результатов никаких, как и новых свидетельств. Бессонные ночи и романтика поисковых рассветов сливаются в единое целое», — рассказали волонтеры.

Его нашли утром 17 июня. Мужчина провел в лесу шесть суток без еды и воды.