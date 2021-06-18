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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в центре Рязани
ДТП произошло примерно в 00:34 в Рязани у дома №18 по улице Ленина. 36-летний житель Москвы на Mercedes Benz GL350 на регулируемом перекрестке не пропустил водителя Honda Accord при повороте налево. За рулем последнего был 24-летний рязанец.

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в центре города во вторник, 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 00:34 в Рязани у дома №18 по улице Ленина. 36-летний житель Москвы на Mercedes Benz GL350 на регулируемом перекрестке не пропустил водителя Honda Accord при повороте налево. За рулем последнего был 24-летний рязанец.

Машины столкнулись. В ДТП погибла 23-летняя пассажирка автомобиля Honda. Всех, у кого есть информация о ДТП, попросили обращаться по номеру телефона (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 13.

Напомним, момент ДТП попал на видео.