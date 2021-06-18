В Рязанской области за сутки зарегистрировали 57 новых случаев коронавируса
Всего число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 30 192. За сутки выздоровели 54 человека, 28 653 человека вылечились с начала пандемии.
В Рязанской области за сутки зарегистрировали 57 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперштаб в пятницу, 18 июня.
Всего число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 30 192. За сутки выздоровели 54 человека, 28 653 человека вылечились с начала пандемии.
За сутки в регионе скончался один человек, с начала пандемии 567 человек.
Напомним, в Москве выявили рекордное число заболевших с начала пандемии.