В центре Рязани закрыли наркопритон

26-летний рязанец организовал наркопритон в своей квартире. Туда приходили местные жители.

В Рязани в центре города закрыли наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

26-летний рязанец организовал наркопритон в своей квартире. Туда приходили местные жители.

Полиция закрыла притон. Там нашли средства для употребления «синтетики» со следами наркотиков. Ранее рязанца судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Организатору грозит до четырех лет лишения свободы.