\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
24°
Сбт, 19
24°
Вск, 20
25°
ЦБ USD 72.22 -0.28 19/06
ЦБ EUR 85.99 -0.71 19/06
Нал. USD 72.05 / 72.65 16:36
Нал. EUR 85.90 / 86.25 16:33
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 2021 18:25
1
2 235
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
3 004
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
13 084
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
3 664
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Корпорация развития Рязанской области получит из областного бюджета 4,6 миллиарда
Согласно документу, корпорация будет получать сумму пятью траншами до 2025 года. Деньги пойдут на создание инфраструктуры индустриального парка «Рязанский» и пути, примыкающего к железнодорожной станции Дягилево. Проект постановления проходит независимую экспертизу на коррупциогенность и пока не вступил в силу.

Корпорация развития Рязанской области получит из областного бюджета 4,6 миллиарда. Соответствующий проект постановления регионального правительства опубликовали на сайте органа власти.

Согласно документу, корпорация будет получать сумму пятью траншами до 2025 года. Деньги пойдут на создание инфраструктуры индустриального парка «Рязанский» и пути, примыкающего к железнодорожной станции Дягилево.

Проект постановления проходит независимую экспертизу на коррупциогенность и пока не вступил в силу.