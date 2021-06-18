Корпорация развития Рязанской области получит из областного бюджета 4,6 миллиарда

Согласно документу, корпорация будет получать сумму пятью траншами до 2025 года. Деньги пойдут на создание инфраструктуры индустриального парка «Рязанский» и пути, примыкающего к железнодорожной станции Дягилево. Проект постановления проходит независимую экспертизу на коррупциогенность и пока не вступил в силу.

Корпорация развития Рязанской области получит из областного бюджета 4,6 миллиарда. Соответствующий проект постановления регионального правительства опубликовали на сайте органа власти.

Согласно документу, корпорация будет получать сумму пятью траншами до 2025 года. Деньги пойдут на создание инфраструктуры индустриального парка «Рязанский» и пути, примыкающего к железнодорожной станции Дягилево.

Проект постановления проходит независимую экспертизу на коррупциогенность и пока не вступил в силу.