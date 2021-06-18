СМИ: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
Положительный эффект от препарата ожидается благодаря совмещению «доступной формы применения с полезными свойствами препарата». В институте также планируют создать против коронавируса в виде пастилы.
Минобороны России начало создавать новый противовирусный препарат от коронавируса в виде жвачки. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Собеседник добавил, что работу ведут в «48-м Центральном научно-исследовательском институте».
По его словам, положительный эффект от препарата ожидается благодаря совмещению «доступной формы применения с полезными свойствами препарата».
Кроме того, в институте планируют создать против коронавируса в виде пастилы.
После испытания вакцину включат в схемы лечения и будут использовать дополнительно с лекарствами.