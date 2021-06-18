Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса

По ее словам, симптомы заболевания простые: насморк, боль в горле, головная боль. Она отметила, что боль в горле напоминает боль при фарингите. Голикова заявила, что люди по привычной ситуации начинают принимать обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики.

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом COVID-19. Об этом она сообщила на брифинге по ситуации с распространением COVID-19, передает РИА Новости .

По ее словам, симптомы заболевания простые: насморк, боль в горле, головная боль. Она отметила, что боль в горле напоминает боль при фарингите. Голикова заявила, что люди по привычной ситуации начинают принимать обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики.

Она подчеркнула, что при первых респираторных симптомах нужно обращаться к врачу, потому что россияне не различают симптомы болезни.

Ранее Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм.