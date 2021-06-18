В Рязани возбудили уголовное дело против сотрудника колонии

В марте 2021 года подозреваемый получил 15 тысяч рублей за то, что пронесет телефоны на территорию колонии. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.

В Рязани возбудили уголовное дело против сотрудника колонии, который пытался пронести на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В марте 2021 года подозреваемый получил 15 тысяч рублей за то, что пронесет телефоны на территорию колонии. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ. Расследование продолжается совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Рязанской области.