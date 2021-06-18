Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации

Заболеть могут некоторые люди из-за особенностей иммунной системы, но благодаря вакцине легко перенесут инфекцию. У некоторых организмы не реагируют на вакцину так, как ожидается.

Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что коронавирусом можно заболеть после вакцинации. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, заболеть могут некоторые люди из-за особенностей иммунной системы, но благодаря вакцине легко перенесут инфекцию.

Поздняков сообщил, что у некоторых организмы не реагируют на вакцину так, как ожидается.

«Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — сказал он.

Специалист объяснил, что ни одна вакцина не дает 100% защиту. Он посоветовал даже тем, кто вакцинировался, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест, где много людей.