\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
24°
Сбт, 19
24°
Вск, 20
25°
ЦБ USD 72.22 -0.28 19/06
ЦБ EUR 85.99 -0.71 19/06
Нал. USD 72.05 / 72.65 16:36
Нал. EUR 85.90 / 86.25 16:33
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 2021 18:25
1
2 233
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
3 004
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
13 084
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
3 664
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В центре Рязани бар работал с нарушениями
В помещении, занимаемом баром, выявили нарушения требований пожарной безопасности. Оно не было оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей, а также там не было средств пожаротушения, не был разработан план эвакуации людей при пожаре. В заведении работали люди, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности.

В центре Рязани на улице Безбожной, дом №1 работал с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку провели специалисты государственной противопожарной службы и специалисты Роспотребнвдзора по Рязанской области.

Заведение продавало пищевые продукты, а также организовывало доставку. Кроме того, там продавали напитки и табачные изделия.

В помещении, занимаемом баром, выявили нарушения требований пожарной безопасности. Оно не было оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей, а также там не было средств пожаротушения, не был разработан план эвакуации людей при пожаре. В заведении работали люди, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности.

«Также установлено, что на предприятии общественного питания допускаются нарушения требований в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма -в нарушение требований закона допускается курение кальянов», — отметили в прокуратуре.

В отношении руководителя организации возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4, частью 3 статьи 6.25 КоАП РФ.