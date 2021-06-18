В центре Рязани бар работал с нарушениями

В помещении, занимаемом баром, выявили нарушения требований пожарной безопасности. Оно не было оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей, а также там не было средств пожаротушения, не был разработан план эвакуации людей при пожаре. В заведении работали люди, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности.

В центре Рязани на улице Безбожной, дом №1 работал с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку провели специалисты государственной противопожарной службы и специалисты Роспотребнвдзора по Рязанской области.

Заведение продавало пищевые продукты, а также организовывало доставку. Кроме того, там продавали напитки и табачные изделия.

В помещении, занимаемом баром, выявили нарушения требований пожарной безопасности. Оно не было оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей, а также там не было средств пожаротушения, не был разработан план эвакуации людей при пожаре. В заведении работали люди, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности.

«Также установлено, что на предприятии общественного питания допускаются нарушения требований в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма -в нарушение требований закона допускается курение кальянов», — отметили в прокуратуре.

В отношении руководителя организации возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4, частью 3 статьи 6.25 КоАП РФ.