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Рязанка выставляла ребенка на балкон без одежды, пока занималась сексом с клиентами
Инцидент произошел в 2020 году. Женщину привлекли к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми.

Рязанка выставляла ребенка на балкон без одежды, пока занималась сексом с клиентами. Об этом в пятницу, 18 июня, в интервью «Рязанским ведомостям» рассказала старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних по Железнодорожному району Рязани Алена Беловол. По ее словам, инцидент произошел в 2020 году. «Пресечен факт неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка жительницей Рязани, которая вела аморальный образ жизни и в квартире, где проживала, принимала клиентов для оказания интимных услуг. При этом ребенка она выставляла на балкон без одежды в холодное время года», — рассказала Беловол. Женщину привлекли к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми. Также отмечается, что по итогам 2020 года к административной ответственности привлекли 184 родителя. В 2021 году — 86, в том числе 82 — за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.