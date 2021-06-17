За сутки еще 55 рязанцев заболели коронавирусом

Об этом в четверг, 17 июня, сообщил федеральный оперштаб.

За сутки еще 55 рязанцев заболели коронавирусом. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии заболели 30 135 человек. За сутки выздоровел 51 человек, всего вылечились 28 599 рязанцев. За сутки умер один человек, всего с начала пандемии — 566.

В России за сутки заболели 14 057 человек, всего с начала пандемии — 5 264 047 человек. За сутки выздоровели 11 205 человек, с начала пандемии — 4 839 705. За сутки скончались 416 человек. Число летальных случаев по стране достигло 127 992.