В Солотче планируют возродить станцию узкоколейной железной дороги

По инициативе героя России Михаила Малахова на территории участка на улице Школьной планируется возвести рельсовые пути, здание вокзала, отреставрированные вагоны, где будет размещен туристический информационный центр, музей, кафе, пункт проката спортивного инвентаря.

В среду, 16 июня, на заседании комитета рязгордумы по градостроительной деятельности и землепользованию был рассмотрен вопрос о включении участка, расположенного в Солотче в районе улицы Школьной, дома №№4 и 4-а, площадью 0,99 га в список парков, скверов, бульваров и зеленых зон. При этом из перечня планируется исключить участок на в районе дома № 2 на Монастырской площади, также находящейся в Солотче.

Основанием для обсуждения вопроса стала инициатива героя России Михаила Малахова, которая предусматривает воссоздание в Солотче участка узкоколейной железной дороги. На территории уже упомянутого участка на улице Школьной планируется возвести рельсовые пути, здание вокзала, отреставрированные вагоны, где будет размещен туристический информационный центр, музей, кафе, пункт проката спортивного инвентаря.

По словам Малахова, эти объекты могут быть построены без привлечения бюджетных средств на деньги частных инвесторов. Реализация самого проекта призвана резко увеличить привлекательность созданной в Солотче «Тропы Паустовского». Автор идеи считает, что при оперативном финансировании и отсутствии бюрократических проволочек комплекс объектов может быть сдан в эксплуатацию уже в 2022 году — к 130-летию со дня рождения знаменитого писателя.

Предложение о включении участка в список зеленых зон вынесено на заседание гордумы, которое состоится 21 июня.