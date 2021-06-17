В Рязанской области ожидается до +28 градусов тепла
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области ожидается до +28 градусов тепла. Прогноз погоды опубликовали на
В пятницу, 18 июня, на территории Рязанской области ожидается малооблачная погода, без осадков.
Ветер ночью переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +8…+13 градусов, днем +23…+28 градусов.
РЗН. инфо опубликовал список рязанских пляжей и мест для купания.