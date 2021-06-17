В Рязани планируют отремонтировать 65 дворов

На эти цели направят 139 миллионов рублей. Подрядчика определят 23 июня. В мэрии считают, что работы по обустройству дворов могут завершить уже к 15 августа.

В четверг, 17 июня, на заседании комитета Рязанской гордумы по ЖКХ обсуждали финансирование ремонта дворовых территорий. Представитель управления благоустройства города сообщил депутатам, что в этом году планируют привести в порядок 65 дворов. На эти цели направят 139 миллионов рублей. Подрядчика определят 23 июня. В мэрии считают, что работы по обустройству дворов могут завершить уже к 15 августа. На сегодняшний день в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется привести в порядок еще девять дворовых территорий (по улице Западной дом №7, по улице Гагарина дома №№14 и 14 корпус 1, улица Пожалостина, дом №46, улица Горького №27, улица Юбилейная, дом№11, улица Бирюзова, дом №30, улица Крупской, дом №5 корпус 3, улица Трудовая, дома №№1 корпус 1 и улица Есенина, дом №41 и дом №45 корпус 1).

Работы по этим адресам завершатся в конце июля-середине августа этого года.