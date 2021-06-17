В Полянах начали строить новый храм

Проект храма разработали в Москве с учетом численности и нужд прихода. В Полянах есть Покровский храм, построенный в 2001 году, но он не справляется с количеством прихожан.

В селе Поляны Рязанского района начали строить новый храм в честь Богоявления Господня. Об этом сообщает сайт рязанской епархии.

Проект храма разработали в Москве с учетом численности и нужд прихода. В октябре 2020 года митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил место под новый храм. Строительство начали в понедельник, 14 июня. Средства на возведение пожертвовали благотворители. Их имена вносят в отдельный синодик и поминают на каждой литургии.

В Полянах есть Покровский храм, построенный в 2001 году, но он не справляется с количеством прихожан.