В ГИБДД опровергли новость об отмене штрафов за отсутствие техосмотра при ДТП

Новость аннулировали в связи с отзывом ГИБДД цитаты своего представителя.

В ГИБДД опровергли новость об отмене штрафов за отсутствие техосмотра при ДТП. Об этом пишет ТАСС.

Новость аннулировали в связи с отзывом ГИБДД цитаты своего представителя.

Напомним, начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин сообщил, что в случае ДТП отсутствие техосмотра ничем не грозит.

Ранее собщалось, что Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО.