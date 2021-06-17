Топливо рязанской НПК завоевала золотой знак качества «Всероссийской Марки»

На 45-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», представила высокооктановый автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-100. Эксперты высоко оценили продукцию и наградили предприятие золотым знаком качества «Всероссийская Марка».

На 45-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», представила высокооктановый автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-100. Эксперты высоко оценили продукцию и наградили предприятие золотым знаком качества «Всероссийская Марка».

АИ-100-К5 производится в РНПК с 2018 года и подходит современным высокофорсированным двигателям. Бензин имеет низкое содержание серы и соответствует высоким экологическим требованиям.

Ежегодно в ходе Российской серии кольцевых гонок спортсмены автомобильной команды «Лада Спорт Роснефть» тестируют качество и высокие детонационные свойства рязанского топлива. По словам пилотов, бензин дает высокую динамику и мгновенную реакцию автомобиля.

Продукция РНПК прошла все квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества.

«Золотой Знак качества — это результат работы нашего предприятия в вопросах повышения качества и расширения линейки конкурентоспособной продукции, — отметил генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Рады, что наши усилия оценены по достоинству, а результаты труда удовлетворяют запросы современных автолюбителей».

Выставка-конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» проводится при поддержке правительства России и администрации Президента с 1999 года. Конкурс направлен на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, а также на решение задач импортозамещения. «Всероссийская марка» информирует потребителя о том, что маркированная этим знаком продукция не только безопасна, но и качественна. За время проведения программы эксперты проверили более 14 000 видов продукции, услуг и технологий, производимых предприятиями России и стран СНГ.