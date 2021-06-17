Следователи просят откликнуться пострадавших в апрельской аварии на мосту через Трубеж

Находившихся в салоне автобуса в момент аварии, просят звонить по телефону +7 (915) 592-20-48 (Константин Викторович).

Рязанские следователи просят откликнуться пассажиров автобуса № 98, попавших в аварию 12 апреля на мосту через реку Трубеж.

Находившихся в салоне автобуса в момент аварии, просят звонить по телефону +7 (915) 592-20-48 (Константин Викторович).

Напомним, в аварии на мосту через реку Трубеж, которая произошла днем 12 апреля, пострадали 9 человек, среди них годовалый ребенок. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем.