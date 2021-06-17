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Скончался Герой Советского Союза рязанец Павел Галкин
Уроженца Кораблинского района призвали на фронт в июле 1943. Уже к апрелю 1944 года на Северном флоте в качестве штурмана Павел Галкин совершил 22 боевых вылета, в составе экипажа потопил две подводные лодки, мотобот и транспортное судно. На фронте его называли непотопляемый.

15 июня в возрасте 98 лет скончался рязанец-фронтовик Герой Советского Союза Павел Галкин. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы Андрей Красов.

Он отметил, что Павел Галкин — почетный гражданин Кораблинского района. Его имя увековечено в Пустотинской средней школе, где открыта «Парта Героя».

«Такие люди как Павел Андреевич принадлежат поколению победителей. Они с оружием в руках мужественно сражались за нашу страну, победили сильного врага, на своих плечах вынесли тяготы военного времени», — написал Красов.

Героя похоронили в четверг, 17 июня.

По информации ГТРК «Ока», уроженца Кораблинского района призвали на фронт в июле 1943. Уже к апрелю 1944 года на Северном флоте в качестве штурмана Павел Галкин совершил 22 боевых вылета, в составе экипажа потопил две подводные лодки, мотобот и транспортное судно. На фронте его называли непотопляемый.

В августе 1944 года Павлу Галкину вместе с летчиком Евгением Францевым за образцовое выполнение боевых заданий присвоили звание Героя Советского Союза. В мирное время Павел Андреевич перебрался в Ейск Краснодарского края и прожил там до конца жизни.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов направил в адрес родных и близких телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины Павла Галкина.